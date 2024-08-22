فيديو | سلاح برشلونة الفاسد يقدم نفسه بصورة كوميدية مع تشيلسي

أغرب فرصة ضائعة في البطولات الأوروبية

أهدر مارك جويو، لاعب تشيلسي، واحدة من أغرب الفرص المحققة للتسجيل، خلال مباراة فريقه أمام سيرفيت جنيف السويسري، في ذهاب منافسات الجولة الفاصلة والمؤهلة إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

تشيلسي نجح في تحقيق الفوز على سيرفيت بنتيجة (2-0)، اليوم الخميس على ملعب "ستامفورد بريدج"، بثنائية سجلها كريستوفر نكونكو "ركلة جزاء" ونوني مادويكي في الدقيقتين (50 و76).

ورغم الفوز الذي حققه البلوز، لن تغفر جماهير تشيلسي الفرصة الأغرب في البطولة حتى الآن والتي أهدرها الوافد الجديد على الفريق مارك جويو، الذي استغل خطأ حارس المنافس وحصل على الكرة أمام المرمى الخالي، لكنه تباطأ في إسكانها الشباك الخالية حتى عاد الحارس وتصدى للكرة.

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ولم تتوقف رعونة لاعب برشلونة السابق عند هذا الحد، حيث عادت له الكرة وهو في موقف مواجه للمرمى ليصوبها في جسد الحارس، قبل أن تعود له مرة ثالثة ويسددها هذه المرة في جسد أحد المدافعين ليضيع على البلوز فرصة تسجيل الهدف الثالث.

يذكر أن جويو (18 عامًا) كان قد انتقل إلى تشيلسي خلال الصيف الجاري قادمًا من برشلونة مقابل 6 ملايين يورو، لكنه لم يقدم نفسه بصورة جيدة أمام جماهير تشيلسي التي تنتظر عودة فريقها لمنصات التتويج، بعدما بلغت القيمة السوقية للنادي حوالي 1.09 مليار يورو.