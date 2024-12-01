فيديو | سقوط مرعب على أرض الملعب.. بوفي يعيد ذكريات أستوري في مواجهة فيورنتينا وإنتر!

اللاعب يبدو في حالة حرجة!

شهدت مواجهة الجولة الـ 14 من الدوري الإيطالي بين فيورنتينا وإنتر موقفًا صعبًا للغاية حيث تم إيقاف المباراة على خلفية سقوط اللاعب إدواردو بوفي نجم أصحاب الأرض.

جاء هذا في الدقيقة الـ 16 من عمر اللقاء، حيث كان اللاعب يقوم بربط الحذاء الخاص به، ثم سقط على الأرض بشكل مرعب دون أي تدخل من أي خصم أو زميل.

https://x.com/ADSportsTV/status/1863272925765255208

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أوقف الحكم اللقاء بشكل فوري، واستدعى الجميع الطاقم الطبي، وقام اللاعبين بالإحاطة بالمكان الذي سقط فيه اللاعب وتوتر الملعب بشكل كبير.

حاول اللاعبين أن يطالبوا سيارة الإسعاف بالدخول إلى داخل الملعب لكن دون فائدة، فتم نقله إلى السيارة على نقالة، لتأخذه إلى المستشفى بحسب ما ذكرت "سكاي".

وفورًا بدأت دموع اللاعبين تنهمر مما يؤكد أن وضعية اللاعب صاحب الـ 22 عامًا صعبة للغاية، ويبدو أنهم قد تذكروا وفاة لاعب فيورنتينا الراحل دافيدي أستوري في 2018 بمشكلة في القلب.

لكن جاءت الأخبار الجيدة سريعًا من سكاي سبورت، والتي أكدت أن اللاعب الشاب يستطيع التنفس وحده دون الاعتماد على أجهزة مساعدة في الوقت الحالي.

تم إيقاف المباراة بشكل رسمي على أن يتم تحديد موعد لاحق لاستكمالها وخرج اللاعبين من الملعب بشكل كامل، وبحسب ما ذكر الخبير التحكيمي لوكا ماريلي، فالمباراة عندما يتم استئنافها سيكون ذلك من نفس دقيقة الإيقاف في تصريحات عبر دازون.