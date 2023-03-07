فيديو | تأثير السعودية سريع .. ابنتا كريستيانو رونالدو "إيفا وآلانا" تبدعان في أنشودة باللغة العربية

تأثير السعودية بدأ يظهر على عائلة كريستيانو رونالدو

لم يمر بعد ثلاثة أشهر على انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للعيش في العاصمة السعودية "الرياض" إلا أن بناته أصبحن يتكلمن اللغة العربية بشكل جيد مقارنةً بأعمارهن والفترة التي مرت عليهن في المملكة.

صاروخ ماديرا انضم للنصر السعودي في أواخر ديسمبر الماضي في صفقة انتقال حر ولمدة موسمين ونصف، إذ فسخ قبلها عقده مع نادي السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد عدة خلافات مع مسؤوليه.

ولأن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، نشرت جورجينا رودريجيز؛ صديقة الدون، عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، فيديو لابنتيهما "إيفا وآلانا"، خلال ترديدهما نشيد "أسرتي" باللغة العربية.

بينما انفردت آلانا بالقدرة على نطق أيام الأسبوع، وإن كانت قد أسقطت يومي الأحد والإثنين من حساباتها، في ظل الترجمة الخاطئة لـ"جوجل"!

يذكر أن رونالدو يستعد حاليًا مع النصر لمواجهة الاتحاد غدًا الخميس، في الجوهرة المشعة، ضمن الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي، في مباراة ثأرية بعدما أطاح به العميد من كأس السوبر السعودي بهزيمته بثلاثية مقابل هدف وحيد.