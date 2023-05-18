فيديو | سخرية واستهزاء من الأهلي؟ محمد نور يُحرج حسين عبد الغني

على الرغم من حسم الأهلي للصعود إلى دوري روشن للمحترفين مرة أخرى، إلا أن الفريق لم يسلم حتى الآن من السخرية، ولكن هل قصد محمد نور أسطورة الاتحاد السخرية منه؟
وحقق الأهلي الفوز على الشعلة بهدف دون رد، بالجولة 32 ضمن منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ليقترب من التتويج بلقب الدوري.
وخلال تواجدهما في برنامج "ملعب SBC" قال نور لحسين عبد الغني لاعب الأهلي السابق: "مبروك الأهلي ضمن المركز الأول والاقتراب من تحقيق لقب الدوري".
واكتفى حسين عبد الغني بالضحكات، بينما فضّل خالد شنيف مقدم البرنامج عدم الحديث عن هذا الأمر!
ويتصدر الأهلي ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى برصيد 68 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الأخدود صاحب المركز الثاني، ويتبقى جولتين على نهاية الموسم.
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