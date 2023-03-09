فيديو| ستيفن جيرارد يخضع لمحمد صلاح: "أنت لاعبي المفضل.. وابني يحبك أكثر مني!"

اعتراف لا يقدر بثمن في حق الملك المصري

اعتراف مثير أدلى به أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد بشأن الملك المصري محمد صلاح، حين يقول ستيفن جيرارد كلامًا مثل ذلك عن لاعب في ليفربول فهذا يعني أنه وصل إلى درجة من الأسطورية لا يمكن تخيلها!.

جيرارد أحد أهم أساطير ليفربول التاريخيين، يجمعه لقاء ينشر تباعًا عبر وسائل إعلام ليفربول الرسمية بعنوان: "عندما يقابل ستيفي صلاح".. وفيه ظهرت تصريحات بالغة الدلالة عن العظمة التي بات الملك المصري يشكلها في الميرسيسايد.

لدى سؤال صلاح لجيرارد عن لاعبه المفضل حاليًا قال: "بالأحرى هو أنت، لأنك اللاعب المفضل بالنسبة لـ ليو".

ليو هو الابن الأصغر لجيرارد، والذي قال أسطورة ليفربول لصلاح إنه "بات يحبك أكثر مني، أنت الإنسان الوحيد الذي يحبه أكثر مني، أنا في المركز الثاني!".