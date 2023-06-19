فيديو| وسط الحديث عن الصفقات العالمية .. رد ساخر من كريستيانو رونالدو عن "نجم يتمنى ضمه للنصر"!

أحمد فرهود
Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2023Getty
كريستيانو رونالدوالنصرالبرتغالدوري روشن السعودي

فاجأ الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، العالم أجمع، في رده على النجم الذي سيختاره ليلعب معه في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

رونالدو البالغ من العمر 38 سنة، انضم إلى صفوف النصر في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023"؛ ولمدة موسمين ونصف، مقابل 500 مليون يورو "2 مليار ريال سعودي".

وأثناء المؤتمر الصحفي، الذي يسبق مشاركته مع منتخب البرتغال أمام آيسلندا، في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2024، وجّه أحد الصحفيين الحاضرين، سؤالًا إلى كريستيانو، عن هوية النجم الذي سيأخذه معه للعب في النصر، خلال الموسم الرياضي القادم.

ورد الأسطورة البرتغالية على هذا السؤال، وهو يضحك بشدة؛ قائلًا: "أنت"؛ في إشارة إلى الصحفي الذي وجه إليه السؤال، حيث أكد وهو يمزح بأنه قام باختياره بعد أن أعجب به.

جدير بالذكر أن نادي النصر، يتفاوض مع أكثر من اسم عالمي حاليًا؛ لضمهم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ على رأسهم الجناح المغربي حكيم زياش، وثنائي خط الوسط الإسباني ساؤول نيجيز والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

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