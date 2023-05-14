فيديو | "سأفجر رأسك أيها المهرج" .. شجار بين فرناندو توريس وألفارو أربيلوا في ديربي مدريد للشباب!

شجارات فرناندو توريس وألفارو أربيلوا في الملعب تكررت من جديد..

حملت مباراة إياب ربع نهائي بطولة كأس الشرف للشباب والتي جمعت بين فريقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد تحت 19 عامًا أحداثًا ساخنة داخل وخارج الملعب.

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت أن فرناندو توريس أسطورة أتلتيكو مدريد ومدرب فريق الشباب قام بدفع ألفارو أربيلوا نجم ريال مدريد السابق ومدرب الفريق الحالي، مما أدى إلى طرده خلال المباراة.

وبعد أن تمكن ريال مدريد من الفوز ذهابًا بثنائية نظيفة خارج ملعبه، نجح أتلتيكو مدريد في معادلة النتيجة في مباراة الإياب بعد أقل من 40 دقيقة.

وبعد دخول المباراة إلى شوطين إضافيين، تمكن ريال مدريد من تسجيل هدفين، ليحتج فرناندو توريس بغضب بعد هدف النادي الملكي الثاني.

الصحيفة أشارت إلى أن توريس قام بدفع أربيلوا ووصفه بالمهرج، وقال له: "سأفجر رأسك"، قبل أن يرد مدرب ريال مدريد: "حسنًا ابدأ وقتما أردت".

الأمر لم يتوقف عند مشاجرة المدربين، بل انخرط لاعبو الفريقين في شجار عنيف أيضًا داخل أرض الملعب، تسبب في إظهار تسع بطاقات صفراء توزعت على الفريقين.