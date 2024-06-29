هذا جزاء العبث مع الأيرلندي الجريء

لا يفوت النجم الأيرلندي روي كين، لاعب مانشستر يونايتد السابق، كعادته أي فرصة للسخرية وإطلاق النكات على زملائه في البرامج التحليلية.

هذه المرة كانت جيل سكوت، لاعبة منتخب إنجلترا السابقة، هي ضحية سخرية روي كين، حيث شاركت معه وبحضور جاري نيفيل في الحلقة الجديدة من برنامج Sky Bet’s Stick to Football، الذي تبثه شبكة "سكاي سبورت" من ألمانيا بالتزامن مع بطولة أمم أوروبا 2024.

بدأ الأمر عندما انضمت جيل سكوت متأخرة إلى مأدبة طعام يجلس عليها كل من روي كين وإيان رايت وجاري نيفيل، ليفاجئ النجم الأيرلندي بأنها ترتدي قميص منتخب إنجلترا، ويسألها: "لماذا ترتدين هذا القميص؟"، وأجابت سكوت: "ببساطة لأننا في بطولة أمم أوروبا وتأهلت إنجلترا إلى ثمن النهائي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعلى الفور، تدخل جاري نيفيل ليطري على مظهر لاعبة منتخب إنجلترا السابقة، قائلًا: "أنا أحب هذا المظهر جيل"، لكنها ارتكبت خطأ لا يغتفر عندما سألت روي كين بطريقة ساخرة: "هل فوتت جلسة التجميل الخاصة قبل الهواء؟".

وجاءها الرد الصادم سريعًا من روي كين، حيث قال: "لقد كنتِ في جلسة تجميل لمدة ساعتين. وأرى أنها لم تحدث أي فارق في شكلك!".

وعلى الفور، انفجر نيفيل وإيان رايت في الضحك من رد روي كين، لكن لحسن الحظ بدا أن سكوت قد فهمت النكتة بشكل جيد، وقالت مازحة: "سأعتبر ذلك بمثابة مجاملة منك، وكأنني ذات جمال طبيعي".