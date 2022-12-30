فيديو | رونالدو يستعرض سيارته الجديدة قبل قبول عرض النصر

مازالت محاولات مسؤولي نادي النصر مستمرة من أجل حسم التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولكن الأخير يحتفل حاليًا بالسيارة الجديدة التي منحته له صديقته جورجينا رودريجيز.
وقامت جورجينا بإهداء رونالدو سيارة من نوع رولز رويس، قيمتها تصل إلى 250 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل المليون و130 ألف ريال سعودي.
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وانتشر فيديو عبر موقع "تيك توك" للتواصل الاجتماعي، يظهر فيه رونالدو رفقة عائلته، في سيارته الجديدة، وهما يتوجهوا إلى أحد الأماكن لتناول العشاء.
@alberam17
El bichooooo 🚗🔝❤️ #cristiano #cr7 #rollsroyce♬ Baianá (Sped Up Version) - Bakermat
جاء ذلك في ظل تواجد وفدًا من نادي النصر بقيادة رئيس النادي مسلي آل معمر حاليًا في العاصمة الإسبانية مدريد، من أجل إقناع رونالدو بالتوقيع مع الفريق السعودي.
وقدم نادي النصر عرضًا مغريًا لرونالدو، وصلت قيمته إلى 200 مليون يورو لمدة موسم ونصف، وذلك للتوقيع مع العالمي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
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