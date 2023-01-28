فيديو | رونالدو يحتفل بعيد ميلاد جورجينا على طريقته في السعودية

الجمهور السعودي احتفى بنجم النصر جيدًا

Shahid

احتفل كريستيانو رونالدو نجم هجوم النصر السعودي بعيد ميلاد صديقته جورجينا في أحد مطاعم الرياض مساء أمس الجمعة، وقد حظي باستقبال جميل داخل المطعم وخارجه.

النجم البرتغالي انضم للفريق السعودي بداية يناير الجاري في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد، وقد وقع عقدًا يمتد حتى صيف 2025.

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رونالدو تواجد مساء أمس في مطعم لافاش الشهير في الرياض، حيث كانت التحضيرات على أفضل ما يكون لاحتفاله بعيد ميلاد جورجينا الـ29.

وقد تداول مغردون عبر تويتر عددًا من مقاطع الفيديو تُظهر استعدادات المطعم للاحتفال بعيد ميلاد جورجينا وكذلك زيارة رونالدو واحتفاء الجمهور السعودي الكبير به.

يُشار إلى أن رونالدو شارك في مباراتين رسميتين مع النصر منذ انضمامه له لكنه مازال يبحث عن هدفه الأول بالقميص الأصفر.

Shahid