فيديو | رونالدو يتشاجر مع مدرب البرتغال بعد الخسارة أمام صربيا

انفعل كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال بشكل واضح على مديره الفني فرناندو سانتوس، عقب الخسارة أمام صربيا في الجولة الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

منتخب صربيا خطف بطاقة التأهل المباشر إلى مونديال قطر من قلب البرتغال، بعد أن حقق الفوز في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بنتيجة 2-1، بفضل هدف ألكساندر ميتروفيتش في الدقيقة 90.

وانتزع منتخب صربيا بطاقة التأهل من البرتغال بعد أن تصدر المجموعة الأولى من التصفيات الأوروبية برصيد 20 نقطة، فيما سيخوض رونالدو ورفاقه الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم، بعد أن أنهوا التصفيات في المركز الثاني برصيد 17 نقطة.

ماذا حدث بين رونالدو ومدرب البرتغال؟

وبعد المباراة المثيرة، التقطت الكاميرات مشاجرة بين رونالدو وفرناندو سانتوس في وسط الملعب.

رونالدو كان يشير بغضب واضح أثناء محاولة مدربه لمصافحته، ثم استدار سانتوس على ما يبدو في محاولة لإنهاء الأزمة قبل أن تتفاقم الأمور.

Cristiano Ronaldo looks unhappy with Fernando Santos' tactics against Serbia..pic.twitter.com/NC5gmyoHz3 — FOOTBALLFANSSTUFF (@officialffsnews) November 15, 2021

ماذا قال فرناندو سانتوس عن الواقعة؟

وتزايدت التكهنات حول مضمون المناقشة بين سانتوس ورونالدو، لدرجة أن المؤتمر الصحفي بعد المباراة شهد سؤالًا عن الواقعة.

وقال سانتوس: "لقد كان يشعر بالإحباط، وتحدث عن الهدف الذي سجله في مرمى صربيا في بداية التصفيات، والذي لم يتم احتسابه".

واختتم: "رونالدو كان محبطًا، إنه أمر طبيعي، أنا أيضًا أشعر بالإحباط".

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