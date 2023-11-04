فيديو | رونالدو وجورجينا .. الحب يشعل أجواء لقاء النصر والخليج!

ماذا حدث بين رونالدو وجورجينا في ملعب الأول بارك؟

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أشعل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أجواء مباراة فريقه النصر أمام الخليج في دوري روشن السعودي، بسبب ما حدث بينه وبين صديقته جورجينا رودريجيز.

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رونالدو نجح في قيادة النصر لتحقيق الفوز على الخليج بهدفين دون رد، بعدما سجل الهدف الأول، وصنع الهدف الثاني الذي سجله زميله الإسباني إيمريك لابورت.

وظهر رونالدو مع بداية المباراة، وهو يوجه التحية إلى جورجينا التي تواجدت في مدرجات ملعب الأول بارك، الذي احتضن مباراة النصر أمام الخليج.

وبعدما سجل رونالدو هدفه في مرمى الخليج، قام بالاحتفال عن طريق توجيه علامة "القلب" إلى جورجينا، ليُعبر من خلالها عن حبه لها.

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ويتصدر رونالدو حاليًا قائمة هدافي دوري روشن السعودي برصيد 12 هدفًا، بفارق 3 أهداف عن الصربي أليكساندر ميتروفيتش مهاجم الهلال صاحب الـ9 أهداف.

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