فيديو | بعد رونالدو ومالكوم حان دور مدرب الأهلي .. محاولة لإقحام ماتياس يايسله في أزمة "الحركات غير الأخلاقية"

ماذا فعل ماتياس يايسله؟..

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الأزمة التي أشعلها الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، يبدو أنها ستطال العديد من النجوم والمدربين، في دوري روشن للمحترفين.

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رونالدو منذ انضمامه إلى نادي النصر، في يناير من عام 2023؛ وهو يقوم بحركات وتصرفات في كثير من المباريات، وصفت على أنها "غير أخلاقية".

وبعد الانتهاء من رونالدو.. ظهر النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، جناح نادي الهلال، الذي وجّه إشارات إلى جماهير الاتحاد، وصفت أيضًا بأنها "غير أخلاقية"؛ وذلك في الكلاسيكو الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024.

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والآن.. أصبح الكثير من الإعلاميين وعشاق الأندية المختلفة، يترصدون كل حركة يقوم بها نجوم ومدربي الفرق المنافسة؛ في محاولة لإقحامهم في أزمة "الحركات غير الأخلاقية".

الإعلامي الرياضي خالد العقيلي نشر عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، مقطع فيديو للألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي، خلال كلاسيكو المملكة أمام الهلال.

الأهلي سقط على ملعبه ووسط جماهيره بـ"الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، بهدف مقابل اثنين أمام الزعيم الهلالي، مساء يوم الإثنين الماضي، في الكلاسيكو المؤجل من الجولة 28 بمسابقة دوري روشن السعودي.

يايسله ظهر في المقطع، وهو يقوم ببعض الحركات بيده؛ ليعلق العقيلي قائلًا: "ماذا يقصد مدرب الأهلي بحركته؟؟.. وهل هي مثل حركة مالكوم؟؟"؛ في تلميحات إلى أنها "غير أخلاقية".

لكن.. في الحقيقة أن مثل هذه الحركات، يقوم بها الكثير من مدربي العالم مع لاعبي فرقهم؛ في إشارة إلى ضرورة الضغط وتضييق الخناق على المنافس؛ وهي تختلف عن تلك التي قام بها مالكوم، ضد الجماهير الاتحادية.

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