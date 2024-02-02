فيديو | "رونالدو عمك" .. طفل سعودي يُفحم ميسي بكأس موسم الرياض

رسالة ساخرة من أحد الأطفال إلى ميسي

شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بديلًا في مباراة النصر ضد إنتر ميامي الأمريكي، في كأس موسم الرياض، ولكنه وجد ما لا يسره من أحد الأطفال السعوديين الذين تواجدوا في مدرجات ملعب "كينجدوم أرينا" الذي استضاف المواجهة.

وتلقى إنتر ميامي هزيمة ثقيلة على يد النصر بسداسية دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الخميس، ضمن منافسات كأس موسم الرياض، حيث شارك كبديل في الدقيقة 83.

وقام أحد الأطفال المتواجدين في ملعب كينجدوم أرينا، بتوجيه رسالة قوية إلى ميسي أثناء قيامه من أجل إجراء عمليات الإحماء، استعدادًا للمشاركة كبديل.

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وقال الطفل السعودي للنجم الأرجنتيني: "ميسي رونالدو عمك اسمعني"، في رسالة ساخرة إلى ليونيل الذي كان يستعد للمشاركة.

يُذكر أن ميسي رفض الانضمام إلى نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث فضّل الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي.