احتفالات صاخبة في سانتياجو برنابيو

خطف الألماني أنطونيو روديجر، مدافع ريال مدريد، الأضواء طوال أحداث مباراة فريقه أمام بايرن ميونخ وحتى بعد انتهاء اللقاء، كان صاحب اللقطات الأبرز.

وساهم روديجر بشكل مؤثر في فوز ريال مدريد على بايرن ميونخ (2-1)، حيث صنع الهدف الثاني لزميله خوسيلو، والذي حسم موقعة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وحال دون لجوء الفريقين إلى شوطين إضافيين.

وعقب إطلاق صافرة نهاية المباراة، جن جنون النجم الألماني حيث ذهب إلى منتصف الملعب للاحتفال مع اللاعبين، لكنه لاحظ نزول أحد مشجعي ريال مدريد إلى العشب والذي كان يركض في اتجاهه مع مطاردة من رجال الأمن.

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وسريعًا تصرف روديجر بذكاء، حيث قام باحتضان المشجع الإسباني لحمايته من عنف رجال الأمن، وأبعدهم عنه حتى اطمأن على خروجه من الملعب وعدم تعرضه لأي أذى من الأمن.

ورصدت عدسات المصورين أيضًا لقطة رائعة للمدافع الألماني، حيث خرج من الملعب وهو في قمة سعادته لدرجة أنه أمسك بشاشة تقنية الفيديو (VAR) وطبع قبلة عليها، في تصرف غريب لكنه يعبر عن شكره لها.

وكانت تقنية الفيديو قد تدخلت في وقت حاسم خلال اللقاء، حيث تسببت في احتساب الهدف الثاني لريال مدريد الذي صنعه روديجر لزميله خوسيلو، لتصحح خطأ حكم اللقاء ومساعده، الذين أعلنوا في البداية عن إلغاء الهدف بداعي التسلل.