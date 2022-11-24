فيديو | رفض الاحتفال.. نجم سويسرا مصدوم للتسجيل في الكاميرون!

نجم منتخب سويسرا رفض بشكل قاطع الاحتفال بهدفه في مرمى الكاميرون.

رفض بريل إمبولو الاحتفال رغم تسجيله الهدف الأول لصالح منتخب سويسرا في مرمى الكاميرون، في المباراة المقامة على استاد الجنوب لحساب كأس العالم 2022.

إمبولو افتتح التسجيل في الدقيقة 48 من زمن المباراة التي تقام لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2022.

نجم نادي موناكو رفض الاحتفال بهدفه في مرمى الكاميرون، حيث بدت الصدمة على وجهه بعدما وضع الكرة في شباك أندريه أونانا.

السبب الرئيسي في عدم احتفال إمبولو بهدفه في مرمى الكاميرون هو حقيقة أنه ولد في الكاميرون، قبل أن ينتقل للعيش في فرنسا ثم سويسرا ويحصل على جنسيتها.

يذكر أن إمبولو يلعب منافسات كأس العالم مع سويسرا للمرة الثانية، بعدما ساهم في وصول سويسرا إلى دور الستة عشر خلال منافسات مونديال 2018 الذي أقيم في روسيا.