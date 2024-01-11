فيديو | رغم تواجد كريستيانو رونالدو مع النصر .. اعتراف إسباني بـ"تفوق" الهلال الأعظم في القارة!

اعتراف إسباني بتفوق نادي الهلال على النصر

الأندية السعودية أصبحت محط اهتمام العالم أجمع حاليًا؛ خاصة بعد الصفقات الضخمة، التي شهدتها ملاعب المملكة، منذ العام الماضي.

الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو وقع مع نادي النصر السعودي، في يناير من عام 2023؛ ليعقبه العديد من الأسماء العالمية؛ مثل الساحر البرازيلي نيمار جونيور والجزائري رياض محرز والمهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، وغيرهم.

وعلى الرغم من تواجد رونالدو مع النصر؛ إلا أن صحيفة "ماركا" الإسبانية، سلطت الضوء على "الغريم" نادي الهلال، باعتباره أكبر نادي في السعودية والقارة الآسيوية.

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الصحيفة الشهيرة نشرت مقطع فيديو من داخل مقر الهلال، مساء اليوم الخميس؛ معلقة عليه: "لا يُمكن القدوم إلى المملكة العربية السعودية، دون زيارة النادي الأكثر نجاحًا في البلاد وآسيا".

وركزت "ماركا" في الفيديو، على بعض الكؤوس المتواجدة في مقر النادي؛ بالإضافة إلى النجوم العالميين الناشطين في صفوف الفريق حاليًا؛ وفي مقدمتهم نيمار والحارس المغربي ياسين بونو والثنائي الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وأليكساندر ميتروفيتش.

جدير بالذكر أن وسائل الإعلام الإسبانية تتواجد بكثرة في المملكة العربية السعودية، في الوقت الحالي؛ لتغطية بطولة كأس السوبر الإسباني، المقام على أرضية ملعب "الأول بارك" الخاص بنادي النصر، وبمشاركة ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وأوساسونا.