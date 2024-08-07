فيديو | رعونة كريم بنزيما .. واستفزاز موسى ديابي تُشعل ودية الاتحاد وإنتر

شاهد أبرز ما حدث في ودية الاتحاد وإنتر

على الرغم من أنها مباراة ودية، إلا أن مواجهة الاتحاد ضد إنتر الإيطالي كانت ساخنة للغاية، حيث تم استفزاز الجناح الفرنسي للعميد موسى ديابي، بينما أهدر كريم بنزيما فرصة محققة للتهديف.

وحقق الاتحاد الفوز على إنتر بهدفين دون رد، في الودية التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب مونزا، حيث سجل هدفي اللقاء موسى ديابي الوافد الجديد لصفوف النمور.

وشهدت المباراة إهدار كريم بنزيما فرصة محققة في الدقيقة 38 من زمن المباراة، بعد عرضية أرضية لعبها موسى ديابي لبنزيما الذي كان في مواجهة المرمى، ليسدد الكرة بكل رعونة إلى خارج الملعب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقام عدد من لاعبي إنتر المتواجدين على مقاعد البدلاء وفي الملعب، باستفزاز موسى ديابي، في محاولة لتشتيت تركيزه عن المباراة.

وقام المدرب الفرنسي لوران بلان المدير الفني للاتحاد، بإخراج ديابي من المباراة عن طريق التبديل، ولكن النجم الفرنسي قام بالإشارة إلى جماهير إنتر بعلامة الرقم 2، في إشارة لهدفيه.

وبعد المباراة توجه نجوم إنتر إلى موسى ديابي من أجل الاعتذار له عما حدث، ليتقبل الاعتذار ويُحيي الجماهير الحاضرة.