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فيديو | رسالة من زياد الجهني إلى جماهير الأهلي بعد أنباء تدهور صحته

أحمد فرهود
Ziyad Aljohani - Al AhliGOAL AR
الأهليزياد الجهنيدوري روشن السعودي

أول ظهور من زياد الجهني بعد إصابته الخطيرة

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بعد ساعات من الجدل بشأن إصابته.. ظهر زياد الجهني، متوسط ميدان النادي الأهلي السعودي الشاب، لأول مرة أمام جماهير الفريق الأول لكرة القدم.

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الجهني تعرض للإصابة على مستوى الرأس، في مباراة الأهلي والأخدود الماضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وحسب آخر الأنباء؛ فإن إصابة نجم الراقي، في منطقة حساسة من الرأس، وسط أنباء عن تدهور حالته الصحية، وصعوبة عودته للمباريات، لفترة طويلة.

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وفي هذا السياق.. نشر الإعلامي الرياضي وليد سعيد، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مقطع فيديو للجهني مع نايف القاضي، المدير التنفيذي لفريق الكرة بالنادي الأهلي.

وقال الجهني في المقطع: "الأمور طيبة بإذن الله"، في الوقت الذي طالب فيه القاضي، جماهير النادي الأهلي، بالدعاء للاعب، معربًا عن ثقته بالعودة إلى المستطيل الأخضر، أقوى.

جدير بالذكر أن الأهلي، يقدم بداية موسم رائعة؛ حيث حقق العلامة الكاملة "9 نقاط"، من 3 انتصارات متتالية في دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

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