فيديو | رسالة جديدة لموسيماني؟ أمارال يستعين بأغنية "ويجز"

أحمد رفعت
pitso mosimane - wegzGoal AR
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الأوضاع بين موسيماني ومحترف الأهلي ليست على ما يرام!

ما زالت الأجواء متوترة بين المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، والبرازيلي ماركوس أمارال محترف الفريق، على الرغم من اقتراب الموسم من نهايته!

أمارال كان متواجدًا على مقاعد بدلاء الأهلي في مباراة الشعلة مساء أمس الأربعاء، حيث شارك كبديل في الدقيقة 60 بدلًا من هيثم عسيري.

ونشر أمارال عبر حسابه الشخصي على تطبيق "سناب شات" فيديو لأغنية المطرب المصري "ويجز"، ويبدو أنه كان يُريد توجيه رسالة إلى موسيماني.

وبعد أن جاء المقطع الأخير في الأغنية والذي تقول كلماته: "حبيبي أنا بضحك على خيبتي"، قام أمارال بالضحك بسخرية.

وشهدت الفترة الأخيرة توتر في العلاقة بين أمارال وموسيماني، بسبب رفض الأخير إشراك المهاجم البرازيلي بصفة أساسية خلال مباريات الفريق.

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