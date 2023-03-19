فيديو | رسالة إلى ليونيل ميسي؟ برشلونة يذكر جماهيره بإبداعات الأرجنتيني في الكلاسيكو!

برشلونة يتذكر إبداعات ليونيل ميسي في الكلاسيكو..

يترقب الجميع المواجهة النارية المنتظرة بين برشلونة وريال مدريد في قمة الجولة 26 لمنافسات موسم 2022-23 من بطولة الدوري الإسباني، والتي تقام مساء الأحد على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" معقل الفريق الكتالوني.

برشلونة قرر قبل الكلاسيكو، ومن خلال حسابه الرسمي على تطبيق "تيك توك" نشر مقطع فيديو مؤثر لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي أثناء فترة لعبه مع النادي الكتالوني.

مقطع الفيديو يُظهر ميسي وهو يرفع شعار برشلونة إلى المدرجات خلال إحدى المباريات ضد ريال مدريد، في أحد العروض المذهلة التي قدمها الأرجنتيني في مباريات الكلاسيكو، مع تعليق: "انظروا يا رفاق، انظروا يا رفاق إلى هذه الصورة".

وبعيدًا عن أجواء الكلاسيكو، فإن مقطع الفيديو يبدو كأنه محاولة من برشلونة لاستمالة ميسي للعودة من جديد إلى "كامب نو".

ميسي، الذي يلعب حاليًا مع باريس سان جيرمان الفرنسي، ينتهي عقده في "حديقة الأمراء" بنهاية الموسم الحالي، وتوجد حالة من عدم اليقين حتى الآن بشأن مستقبله.

يذكر أن ميسي هو الهداف التاريخي لمباريات الكلاسيكو برصيد 26 هدفًا، وهو الرقم الذي سيكون من الصعب للغاية التغلب عليه، على الأقل في المستقبل القريب.