فيديو | رد فعل مثير من رونالدو على هتاف جماهير الاتفاق "ميسي"

مازال الهتاف يُردد في الملاعب السعودية لإزعاج نجم النصر

مر كريستيانو رونالدو بوقت عصيب خلال مواجهة فريقه النصر مع الاتفاق مساء أمس ضمن دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين، وقد بدا ذلك واضحًا من خلال غضبه وتوتره وانفعالاته في الملعب وإحداها ضد جمهور منافسه.

النصر عانى كثيرًا حتى حقق الفوز بهدف ساديو ماني على الاتفاق، والذي أحرزه في الشوط الإضافي الأول وبعدما لعب فريقه أكثر من ساعة منقوصًا من تاليسكا الذي طرد في نهاية الشوط الأول.

جمهور الاتفاق مارس "العادة" الجماهيرية المعتادة من الجماهير المنافسة للنصر في ظل وجود رونالدو في الملعب، وهي الهتاف لغريمه التاريخي ليونيل ميسي، والذي تُوج أول أمس بجائزة الكرة الذهبية الثامنة في تاريخه.

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الصحفي علي العنزي نشر مقطع فيديو عبر منصة إكس ظهر خلاله رونالدو وهو يستمع للهتاف وقد واجهه برد فعل مثير بدأ بالضحك مرورًا بمطالبتهم بالصمت وأخيرًا بالهدوء.

يُشار إلى أن قرعة ربع نهائي كأس الملك ستُقام غدًا، وقد تأهل لتلك المرحلة الثلاثي الكبير فيما فجر أبها أكبر المفاجآت بإخراج الأهلي.