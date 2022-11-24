فيديو | رد فعل غريب من رينارد بعد تسجيل هدف الدوسري في الأرجنتين!

المدرب الفرنسي لم يحتفل بهدف الدوسري!

انفجرت مدرجات ملعب استاد لوسيل باحتفالات جماهير السعودية، بعدما سجل سالم الدوسري هدف التقدم على الأرجنتين، ولكن كان للفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للأخضر ردف فعل مختلف تمامًا عن الجميع.

المنتخب السعودي كان متأخرًا بهدف دون رد، حتى دخل الشوط الثاني الذي تمكن خلاله من تسجيل هدف التعادل عن طريق صالح الشهري، ثم أضاف سالم الدوسري هدف التقدم والانتصار.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه رد فعل هيرفي رينارد بعد الهدف، حيث لم يحتفل مع الجهاز الفني المعاون له، حيث ظهرت عليه علامات التركيز الشديد.

@ra_shid02 بعد الهدف الثاني للمنتخب الكل يحتفل وفرحان والبليهي يتمشكل مع مسي نحاول قد ما نقدر نبعد عن الكروت باقي مباريات مهمه والكل كانو نجوم ♬ الصوت الأصلي - مازن 🎤

وقام رينارد بتوجيه تحذيرًا إلى المدافع علي البليهي، الذي توجه إلى ليونيل ميسي نجم الأرجنتين من أجل استفزازه بعد هدف الدوسري، خوفًا من تلقيه بطاقة حمراء.

ويستعد الأخضر لمواجهة بولندا، المقرر لها مساء يوم السبت المقبل، بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثالثة، ببطولة كأس العالم قطر 2022.