فيديو | رد فعل صارم من مانشيني تجاه سؤال نجم الأخضر عن بنزيما

أظهر روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودي رد فعل صارم وقوي تجاه أحد الصحفيين الأجانب بعد توجهه بسؤال للاعب وسط الأخضر، فيصل الغامدي، عن زميله في الاتحاد كريم بنزيما.
منتخبك المفضل في صراع البحث عن اللقب الآسيوي .. اشترك في منصة TOD من هنا وتابع المنافسات
وضع المهاجم الفرنسي في فريقه السعودي مُحاط بعلامات استفهام كبيرة، فالبعض يؤكد رغبته في الرحيل والبعض الآخر يتحدث عن استمراره مع ناديه، وهناك مجموعة ثالثة تؤكد أنه في طريقه للانتقال إلى نادٍ سعودي آخر.
أحد الصحفيين، وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة تايلاند في كأس آسيا، سأل الغامدي عن وضع بنزيما ومشكلته في الاتحاد، فما كان من مانشيني إلا أن يتدخل ويطلب من اللاعب السعودي عدم الإجابة ومن ثم يؤكد أن الأسئلة الموجهة يجب أن تتعلق فقط بالمنتخب السعودي.
المباريات التالية
السعودية تُواجه تايلاند مساء غدٍ في الجولة الختامية من دور المجموعات، وقد حقق الأخضر انتصارين في الجولتين الأولى والثانية على عُمان وقيرغيزستان.
يُشار إلى أن الأخضر حجز مقعده رسميًا في دور الـ16 بانتصاره في الجولة الماضية على قيزغيستان بثنائية محمد كنو وفيصل الغامدي.