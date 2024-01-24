فيديو | رد فعل صارم من مانشيني تجاه سؤال نجم الأخضر عن بنزيما

وضع المهاجم الفرنسي مع الاتحاد وصل المنتخب السعودي

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أظهر روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودي رد فعل صارم وقوي تجاه أحد الصحفيين الأجانب بعد توجهه بسؤال للاعب وسط الأخضر، فيصل الغامدي، عن زميله في الاتحاد كريم بنزيما.

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وضع المهاجم الفرنسي في فريقه السعودي مُحاط بعلامات استفهام كبيرة، فالبعض يؤكد رغبته في الرحيل والبعض الآخر يتحدث عن استمراره مع ناديه، وهناك مجموعة ثالثة تؤكد أنه في طريقه للانتقال إلى نادٍ سعودي آخر.

أحد الصحفيين، وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة تايلاند في كأس آسيا، سأل الغامدي عن وضع بنزيما ومشكلته في الاتحاد، فما كان من مانشيني إلا أن يتدخل ويطلب من اللاعب السعودي عدم الإجابة ومن ثم يؤكد أن الأسئلة الموجهة يجب أن تتعلق فقط بالمنتخب السعودي.

السعودية تُواجه تايلاند مساء غدٍ في الجولة الختامية من دور المجموعات، وقد حقق الأخضر انتصارين في الجولتين الأولى والثانية على عُمان وقيرغيزستان.

يُشار إلى أن الأخضر حجز مقعده رسميًا في دور الـ16 بانتصاره في الجولة الماضية على قيزغيستان بثنائية محمد كنو وفيصل الغامدي.

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