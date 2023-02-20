فيديو | رد فعل صادم من نونيز على مقلب لمشجع مانشستر يونايتد!

أحمد الغنامأحمد الغنام
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Darwin Nunez GFXGOAL / Getty / Social
D. Núñezليفربولمانشستر يونايتدالدوري الإنجليزي الممتاز

مقلب من مشجع لمانشستر يونايتد في داروين نونيز..

وقع الأوروجوياني داروين نونيز مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي ضحية لخدعة لمشجع صغير لنادي مانشستر يونايتد غريم "الريدز" في الدوري الإنجليزي.

وأظهر مشجعو ليفربول حبهم إلى نونيز من خلال غناء اسمه أثناء رحلة الفريق إلى ملعب "سانت جيمس بارك"، حيث سجل هدفًا في فوز "الريدز" على نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

وانتشر مقطع فيديو للمقلب عبر أحد الحسابات على موقع "تيك توك" للتواصل الاجتماعي، حيث طلب طفل التصوير بصورة طبيعية مع نونيز.

المشجع الصغير استوقف نونيز للتصوير معه، وبعد التقاط الصورة، وبينما كان مهاجم ليفربول يهم بالخروج من المكان، كشف الفتى عن قميصه الخارجي، ليظهر تحت قميص مانشستر يونايتد البديل للموسم الحالي.

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يذكر أن نونيز انتقل إلى ليفربول قادمًا من بنفيكا البرتغالي في فترة الانتقالات الصيفية 2022، وشارك في 28 مباراة بقميص "الريدز" في كافة المسابقات، وتمكن من تسجيل 11 هدفًا وقدم أربع تمريرات حاسمة.

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