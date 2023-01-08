فيديو | رحل من أجل رونالدو؟ .. فينسنت أبو بكر يثير الجدل ببقائه في النصر!

الكاميروني لا تبدو عليه ملامح الرحيل، فمن سيكون ضحية كريستيانو رونالدو في النصر؟

Shahid

رغم كافة التقارير التي أكدت أن المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر سيكون هو ضحية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في نادي النصر السعودي إلا أنه يبدو أن الكاميروني لم يرحل بشكل مؤكد بعد.

العالمي في حاجة لإسقاط لاعب أجنبي من قائمته، كي يتمكن من قيد الدون، إذ أنه يضم تسعة لاعبين أجانب، في وقت تسمح به اللوائح بثمانية فقط.

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وفي وقت تجهز به الجمهور لوداع أبو بكر، ظهر الكاميروني في النادي العاصمي خلال مران اليوم الأحد، إذ نشر فيديو عبر خاصية "ستوري"، على "إنستجرام"، يظهر خلاله بحالة نفسية جيدة، معلقًا: "تدريب جيد"، ليثير الجدل حول رحيله.

حالة فينسنت وجهت الأنظار تجاه الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف؛ زميله في الفريق، إذ أن كانت تتحدث عن المفاضلة بينهما، لرحيل أحدهما، لكن لم يتأكد أي شيء بعد بشكل رسمي.

يذكر أن أبو بكر تعرض لهجوم من قبل جماهير النصر خلال الفترة الماضية، في ظل تألقه مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021 وكأس العالم قطر 2022، في وقت يظهر به بأداء متواضع مع العالمي.

ويمتلك أبو بكر عديد العروض الأوروبية؛ منها من الدوري الإنجليزي والدوري التركي، بخلاف القليل من العروض العربية.

Shahid