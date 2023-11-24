فيديو | بـ"رائعة كريستيانو رونالدو" .. النصر يخنق الهلال بالفوز على الأخدود

فوز جديد لنادي النصر في دوري روشن السعودي

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عروضه الرائعة في الموسم الرياضي الحالي؛ وهذه المرة بالفوز (3-0) على الأخدود، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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وبهذه النتيجة.. رفع النصر رصيده إلى النقطة 34، في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق نقطة وحيدة فقط عن الهلال "المتصدر"، والذي سيخوض مباراة مهمة أمام الحزم، مساء غدٍ السبت.

النصر دخل المباراة بقوة؛ حيث أهدر نجمه البرازيلي أندرسون تاليسكا، هدفًا محققًا في الدقيقة الثانية؛ بعد تسديده كرة من حدود منطقة الجزاء، أعلى الـ3 خشبات.

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وبعد 3 دقائق فقط من فرصة تاليسكا.. تلاعب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، بمدافعي فريق الأخدود، قبل أن يسدد الكرة التي مرت بجوار القائم، بقليل.

وفي الدقيقة 13.. مرر البرتغالي أوتافيو مونتيرو، كرة طولية رائعة إلى الظهير الأيمن سلطان الغنام، الذي أرسل عرضية متقنة على قدم سامي النجعي، الذي سجل هدف النصر الأول.

وعاد حكم المباراة إلى شاشة تقنية الفيديو "فار"، في الدقيقة 31؛ لرؤية إحدى اللقطات التي طالب فيها الأخدود، بالحصول على ركلة جزاء؛ إلا أنه رفض احتسابها، بحجة وجود تسلل في البداية من الأساس.

وكاد تاليسكا، أن يضاعف النتيجة لنادي النصر، في الدقيقة 40؛ بعد تسديدة مقصية رائعة من حدود منطقة الجزاء، إلا أنها مرت بجوار القائم؛ ليضيع واحد من أجمل أهداف الموسم.

وخلال الشوط الثاني.. سيطر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، على الكرة تمامًا، مع نشاط واضح من رونالدو، الذي كاد أن يسجل "مرتين"، في الدقيقتين 56 و61.

وألغى حكم المباراة، هدفًا للأسطورة البرتغالية في الدقيقة 75، بداعي التسلل، قبل أن يعود اللاعب نفسه، ويهز شباك الأخدود بهدف شرعي هذه المرة، بعدها بدقيقتين؛ ليعود ويسجل هدفًا عالميًا مبهرًا، قبل النهاية بـ10 دقائق.

جدير بالذكر أن النصر، سيضرب موعدًا ناريًا مع نادي الهلال، في ديربي الرياض الكبير، يوم الأول من ديسمبر القادم، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري.

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