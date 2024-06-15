فيديو| ذهبوا إلى الكنيسة وصلوا من أجل موت رئيس النادي.. طفح كيل جماهير عملاق إيطاليا!

ما كل هذه النقمة يا جماهير الفريق العاصمي؟

يحدث كثيرًا في عالم كرة القدم أن يعبر جمهور فريق ما عن عدم رضاهم عن إدارة ناديهم، لكن ما وصلت إليه الأمور في لاتسيو غير مسبوقة.

لقد احتشد أكثر من 15 ألف مشجع للاتسيو في ساعات النهار أمام إحدى الكنائس في العاصمة الإيطالية روما، وما فعلوه كان غير مسبوق بحق!.

قام هؤلاء الجماهير بالاحتجاج على رئيس لاتسيو بشكل مختلف، فقد توجهوا إلى أمام الكنيسة وأشعلوا الشموع وأخذوا يصلون إلى الله كي يأخذ حياة الرئيس كلاوديو لوتيتو!.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لا يمر لاتسيو بأنجح فتراته، تأهل بالكاد إلى الدوري الأوروبي بعد احتلال المركز السابع في آخر نسخة من الدوري الإيطالي، ويحارب العديد من رموز لاتسيو المرموقين واصفًا إياهم بـ"المرتزقة" كذلك دخل في صراعات عديدة مع اللاعبين أفقدت النادي العاصمي استقراره.