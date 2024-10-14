فيديو | "أتعرض لهجوم" .. فراشة تتسبب في إحراج ديديه ديشان على الهواء!

فرنسا تستعد لمباراة كبرى أمام بلجيكا مساء اليوم

يستعد منتخب فرنسا لخوض مباراة كبيرة وصعبة أمام بلجيكا خارج ملعبه مساء اليوم، وقد كان آخر ما يحتاجه مدربه ديديه ديشان فراشة تُحرجه وتُقاطعه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة.

المنتخب الفرنسي يحتل وصافة المجموعة "A2" بـ6 نقاط وبفارق نقطة عن إيطاليا في الصدارة ونقطتين عن بلجيكا في المركز الثالث، وسيسعى للفوز للحفاظ على آمال تأهله لنصف النهائي.

ديشان كان يتحدث عن المباراة خلال المؤتمر الصحفي لكنه فوجئ بفراشة تطير حوله مما أفقده تركيزه للحظات، وقد علق قائلًا "أتعرض لهجوم" وسط ضحكات رجال الإعلام والصحافة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وصيف كأس العالم 2022 سيفتقد خلال المباراة لخدمات مهاجمه المصاب، كيليان مبابي، ولذا من المتوقع أن يعتمد ديشان هجوميًا على ماركوم تورام بعد تعافيه من الإصابة، ومعه عثمان ديمبيلي وبرادلي باركولا.

فرنسا كانت قد حققت انتصارين في المجموعة ولكنها خسرت مواجهة إيطاليا 3-1 على ملعب بارك دي فرانس في سبتمبر الماضي.