فيديو | دموع نيمار تُتوج خيبة أمل البرازيل بعد الخروج من قطر 2022

البرازيل خرجت من المونديال بعد الخسارة أمام كرواتيا بركلات الترجيح

فجرت كرواتيا كبرى مفاجآت كأس العالم قطر 2022 بإقصاء البرازيل من ربع النهائي بعد الفوز عليها بركلات الجزاء الترجيحية على استاد المدينة التعليمية في الدوحة.

الوقت الأصلي من اللقاء انتهى بالتعادل السلبي، وقد نجح نيمار في إحراز هدف التقدم للبرازيل في الشوط الإضافي الأول، لكن كرواتيا خطفت التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة بواسطة برونو بيتكوفيتش.

وأهدر كلًا من رودريجو وماركينيوس ركلتي جزاء لتفوز كرواتيا وتتأهل إلى نصف النهائي للنسخة الثانية على التوالي، حيث كانت قد وصلت النهائي في روسيا 2018 وخسرت أمام فرنسا.

اللقطات بعد اللقاء حملت مشاعر مختلطة من لاعبي الفريقين، حيث بدت الحسرة وخيبة الأمل على وجوه البرازيليين وكانت دموع نيمار الحدث الأبرز في ردود فعلهم، فيما احتفل نجوم كرواتيا بجنون بعد إنجازهم التاريخي.

يُشار إلى هولندا ستواجه الأرجنتين مساء اليوم، فيما تلعب غدًا المغرب أمام البرتغال ويُختتم ربع النهائي بمواجهة من العيار الثقيل بين إنجلترا وفرنسا.