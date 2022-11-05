فيديو| دموع ميسي الحارة بسبب "أجمل لحظات مشواره الكروي"

الأرجنتيني يعشق بلاده

يملك الأرجنتيني ليونيل ميسي قلبًا يعشق الأرجنتين حتى الثمالة، هذا ما تجلى في آخر الأفلام الوثائقية التي ظهرت على "نتفليكس" بعنوان: "كن خالدًا" والذي صور رحلة الأرجنتين للتتويج بلقب كوبا أمريكا 2021.

الأرجنتيني برهن على ذلك في العديد من اللقطات التي بدا عليه التأثر الشديد إثر الفوز باللقب الغالي الذي ظل منتظرًا إياه منذ أول تمثيل دولي للأرجنتين في 2005.

16 عامًا كاملة انتظرها ميسي كي يتوج بأول لقب مع الأرجنتين وسط إحباطات عديدة سببها الوصول إلى 4 نهائيات دولية، ولكن في كل مرة كان يمنى بالفشل.

لذلك كان لابد أن ينفعل بشكل كبير حينما تعرض أمامه لقطات احتفاله مع الجمهور الأرجنتيني بلقب كوبا أمريكا 2021 بعد العودة من البرازيل وتقديم اللقب للجماهير المتعطشة.

ميسي وضمن جزء من الفيلم رأى تلك اللقطات فانهمرت الدموع من عينيه، وقال: "لا أعلم.. ولكن أعتقد أن تلك اللحظات هي الأجمل بالنسبة لي في كل مسيرتي الكروية".

ويطمح ميسي لتكرار هذه اللقطات من جديد حين يقود منتخب بلاده في كأس العالم قطر 2022، ويريد أن يدون اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الألبيسيليستي.