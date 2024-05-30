فيديو | دليل براءة أسطورة مانشستر يونايتد من تهمة الاعتداء على مشجع آرسنال

القضاء يفصل في المعركة خلال 24 ساعة

لا يزال القضاء البريطاني، ينظر في قضية اعتداء أحد مشجعي آرسنال على روي كين، نجم مانشستر يونايتد السابق في ملعب الإمارات، خلال مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتستمر المحاكمة التي يطالب فيها كين باتخاذ قرار عقابي ضد مشجع آرسنال، الذي اعتدى عليه أثناء تحليله للمباراة لحساب شبكة "سكاي سبورتس"، ومن المتوقع أن تنتهي غدًا ويصدر قرار نهائي فيها.

وعرضت شبكة "ديلي ميل" البريطانية، مقطع فيديو يظهر أحد مشجعي آرسنال، وهو يتجه إلى غرفة بث شبكة سكاي سبورتس، بعد أن ألغى حكم الفيديو المساعد هدفًا لمانشستر يونايتد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووفقًا للادعاء، توجه مشجع آرسنال بعد ذلك بالقرب من استوديو سكاي سبورتس، حيث وجه "نطحة قوية" على صدر كين، وقيل إن المتهم فر بعد ذلك من مكان الحادث، لكن تم القبض عليه في اليوم التالي.

في المقابل، قال مشجع آرسنال للضباط في بيان معد سلفا إن كين "اقترب منه بطريقة عدوانية" مما جعله يرمي رأسه إلى الخلف دفاعًا عن النفس، لكن المدعي العام، قال إن "الدفاع عن النفس ليس له مكان في هذه القضية".

وأضاف: "لا يوجد أي مبرر لعنف المدعى عليه (مشجع آرسنال). من الواضح أنه كان هو المعتدي وادعاءاته بالتوجه إلى ضربة وقائية تفتقر إلى المصداقية".

وقال كين في وقت سابق، إن الحادث وقع عندما كان هو وزميله المحلل في "سكاي ريتشاردز" يسيران لإجراء التحليل النهائي للمباراة، موضحًا: "لم أكن أتوقع ذلك الاعتداء على الإطلاق. الطريقة الوحيدة التي أستطيع أن أصف بها الأمر هي أنني كنت في حالة صدمة. لم أتوقع أن يحدث ذلك في مكان عملي".