فيديو | دخل لدعم الاتحاد فرُفض .. منع مشجع هلالي من حضور الكلاسيكو

تعثر النصر الليلة أمام الاتحاد يخدم الهلال، يبدو أن هذا ما دفع مشجع الزعيم لحضور لملعب الجوهرة المشعة

موقف لم يكن في حسبان أحدهم عندما قرر الحضور لملعب الجوهرة المشعة، لمتابعة مواجهة الاتحاد والنصر، ضمن الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي.

المباراة ستنطلق في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الرياض، في صراع على الصدارة، إذ يحتل العالمي المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، يليه العميد بـ44 نقطة.

ونشرت صحيفة "الرياضية" فيديو، يظهر خلاله المذيع الداخلي للاستاد، معلنًا منع أي مشجع يرتدي قميص أي فريق بخلاف الاتحاد أو النصر من دخول الاستاد.

بينما يظهر في الصورة مشجع يرتدي قميص الهلال ويحمل على رقبته وشاح الاتحاد باللون الأصفر والأسود.

جدير بالذكر أن الهلال يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، وله مباراتين مؤجلتين، وتعثر النصر الليلة، يخدم مشوار الزعيم في المنافسة على اللقب.