فيديو | خيمينيز يصف الحكام بـ"اللصوص" بعد وداع أوروجواي للمونديال!

ليلة حزينة على منتخب أوروجواي في كأس العالم، بعدما ودع الفريق مونديال قطر رغم انتصاره على غانا بثنائية نظيفة، في الجولة الثالثة لدور المجموعات.

ثنائية أوروجواي جاءت عن طريق جيورجيان دي أراسكايتا نجم فريق فلامنجو البرازيلي، ولكنها لم تكن كافية لصعود الفريق إلى دور الـ16.

ورغم الفوز على غانا إلا أن خوسيه خيمينيز كان في حالة شديدة من الغضب تجاه الحكام بعد إطلاق صافرة النهاية، بسبب عدم احتساب ركلة جزاء لفريقه في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وظهر مدافع أتلتيكو مدريد وهو يصف الحكام بـ"اللصوص" ويقوم بتوجيه الألفاظ النابية وغير اللائقة لهم، قبل أن يتدخل أحد أعضاء الجهاز الفني لأوروجواي لتهدئته.

❗️ Josema Giménez after the game: “They [the referees] are all a bunch of thieves these sons of b*tches. Yes, record me. Son of a b*tch.”



