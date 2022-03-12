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فيديو | خيمينيز يصف الحكام بـ"اللصوص" بعد وداع أوروجواي للمونديال!

علي سمير
11:52 ص غرينتش+3 3‏/12‏/2022
Gimenez Uruguay Ghana World Cup 2022
كوريا الجنوبية قلبت الموازين بالجولة الثانية

ليلة حزينة على منتخب أوروجواي في كأس العالم، بعدما ودع الفريق مونديال قطر رغم انتصاره على غانا بثنائية نظيفة، في الجولة الثالثة لدور المجموعات.

ثنائية أوروجواي جاءت عن طريق جيورجيان دي أراسكايتا نجم فريق فلامنجو البرازيلي، ولكنها لم تكن كافية لصعود الفريق إلى دور الـ16.

ورغم الفوز على غانا إلا أن خوسيه خيمينيز كان في حالة شديدة من الغضب تجاه الحكام بعد إطلاق صافرة النهاية، بسبب عدم احتساب ركلة جزاء لفريقه في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وظهر مدافع أتلتيكو مدريد وهو يصف الحكام بـ"اللصوص" ويقوم بتوجيه الألفاظ النابية وغير اللائقة لهم، قبل أن يتدخل أحد أعضاء الجهاز الفني لأوروجواي لتهدئته.

جدير بالذكر أن خروج أوروجواي جاء بسبب الفوز غير المتوقع لكوريا الجنوبية على البرتغال، والذي جعلها تتأهل إلى دور الـ16 في المركز الثاني بفارق الأهداف عن ممثل قارة أمريكا الجنوبية.

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