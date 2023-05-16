فيديو| خيانة النصر؟ .. تاليسكا يرد على الملايين بـ"حركات مثيرة وتصريحات مفاجئة"

أندرسون تاليسكا يرد على خيانة نادي النصر

أثار النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، الجدل خلال مباراة فريقه النصر ضد الطائي، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.

وفاز النصر (2-0) على نادي الطائي، ليرفع رصيده إلى النقطة 60 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، وبفارق 3 نقاط فقط عن الاتحاد "المتصدر".

وبعد تسجيله هدف النصر الثاني في شباك الطائي، ذهب تاليسكا إلى الكاميرا الخاصة بنقل المباراة، وقام ببعض الحركات المثيرة للجدل.

وهذه الحركات، تبدو وكأنها إشارة لـ"إسكات" كل من يتحدث عنه، خاصة بعد الهجوم العنيف الذي يتعرض له في الفترة الأخيرة؛ بسبب حفلاته الغنائية.

تاليسكا يتحدث بعد حركاته المثيرة للجدل

ولكن، النجم البرازيلي نفى بنفسه، وخلال تصريحات مع شبكة "SSC الرياضية"، بعد مباراة الطائي، أن يكون قد قصد أشخاص بعينهم، بهذه الحركات المثيرة للجدل.

وشدد أندرسون تاليسكا، على أن مشاعره صادقة في حبه لنادي النصر، ورغبته الكبيرة في إسعاد جماهير الفريق؛ في رد غير مباشر على رغبته في الرحيل.

واعترف بتعرضه لضغوطات كبيرة، في الفترة الأخيرة، بسبب ابتعاده عن مستواه وعدم تسجيله للأهداف، وعلى الرغم من ذلك أكد على أنه يركز داخل المستطيل الأخضر فقط.

وأنهى تاليسكا حديثه؛ بالقول: "أنا أحب النصر وأنا مخلص له.. وأقول للجماهير أبو سوزا عاد إلى الملعب"؛ في إشارة إلى تسجيله للأهداف، بعد غياب طويل.

جدير بالذكر أن أندرسون تاليسكا البالغ من العمر 29 سنة، جدد عقده مؤخرًا مع العالمي، حتى 30 يونيو 2026.