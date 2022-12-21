فيديو | خطاب مبابي الحماسي بين الشوطين الذي أعاد فرنسا في نهائي كأس العالم

ليس هداف فقط بل قائد بالفطرة

أظهر كيليان مبابي نجم فرنسا وباريس سان جيرمان قدراته القيادية، من خلال خطبته في لاعبي منتخب الديوك بين شوطي مباراة نهائي كأس العالم 2022 ضد الأرجنتين، والتي حسمها راقصي التانجو بركلات الترجيح في النهاية.

الشوط الأول من نهائي كأس العالم شهد سيطرة كاسحة لمنتخب الأرجنتين أمام فرنسا حيث نجحوا في إنهاء الفترة الأولى بالتفوق بهدفين دون رد، بينما عادت فرنسا للمباراة وعادلت النتيجة خلال آخر 20 دقيقة من الشوط الثاني، لتتجه المباراة إلى الوقت الإضافي ثم ركلات الترجيح بعد نهايته بنتيجة 3/3، ثم جاء الحسم (4/2) في الركلات الترجيحية.

وانتشر فيديو لحديث مبابي مع اللاعبين في غرفة خلع الملابس بين شوطي المباراة حيث وجه حديثه قائلًا: "لا يمكننا أن نفعل أسوأ مما فعلناه في الشوط الأول، نعود إلى الملعب، إما أن نسمح لهم باللعب أو ندخل الملعب ونلعب بقوة أكبر ونفعل شيئًا آخر يا رفاق".

وأضاف: "إنه نهائي كأس العالم لا يأتي إلا كل أربع سنوات، لقد سجلوا هدفين يجب أن نسجل هدفين الآن أيضًا، يمكننا العودة يا رفاق".

وظهر الجميع حتى المدرب ديدييه ديشان يستمعون إلى مبابي خلال خطابه وبدا أن كلماته جعلت اللاعبين يؤمنون بأنفسهم حيث نجح المنتخب الفرنسي في تحقيق التعادل في الشوط الثاني.

وانتهى الأمر بمبابي ليصبح ثاني لاعب في التاريخ يسجل ثلاثية في نهائيات كأس العالم.