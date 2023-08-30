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فيديو | "خذوه مقابل مليون باوند" .. مشجع لآرسنال يتوسل لأندية السعودية لضم مقلب الانتقالات!

أحمد الغنام
Arsenal Emirates Stadium GuideGetty Images
انتقالاتأرسنالدوري روشن السعوديالدوري الإنجليزي الممتازكاي هافيرتز

جمهور آرسنال ليس راضيًا عن واحدة من أحدث صفقات الفريق..

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وجه أحد مشجعي نادي آرسنال الإنجليزي طلبًا للأندية السعودية من أجل التعاقد مع الألماني كاي هافيرتس الوافد مؤخرًا إلى ملعب "الإمارات".

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هافيرتس انضم إلى آرسنال قادمًا من جاره وغريمه تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023، في صفقة تقدر قيمتها بحوالي 75 مليون يورو.

وعلى الرغم من مشاركة هافيرتس أساسيًا في جميع مباريات آرسنال منذ بداية الموسم، بداية من مواجهة مانشستر سيتي في الدرع الخيرية، ثم ثلاث مباريات في افتتاح موسم 2023-2024 من الدوري الإنجليزي، إلا أنه لم يسجل أو يصنع أي هدف، ليتسبب ذلك في غضب جمهور "الجانرز" منه.

المباراة التالية

أحد جماهير آرسنال، ظهر في برنامج "AFT الشهير الذي يثب عبر مواقع التواصل ويستضيف جماهير النادي للتعرف على ردود أفعالهم بعد المباريات.

المشجع قال في رسالته: "المملكة العربية السعودية، السلام عليكم، أرجوكم خذوا كاي هافيرتس، خذوه مقابل مليون باوند فقط، أرجوكم".

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مقطع الفيديو لاقى رواجًا هائلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بطبيعة الحال، بالنظر إلى أن أندية دوري روشن السعودي تقوم بتعاقدات مذهلة خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

ما هي أفضل صفقة خلال فترة الانتقالات الحالية؟

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ما هي أفضل صفقة خلال فترة الانتقالات الحالية؟

  • 93343جود بيلينجهام
  • 7563كريستوفر نكونكو
  • 7067دومينيك سوبوسلاي
  • 4912ميسون ماونت
  • 5279ساندرو تونالي
  • 23161صفقة أخرى
141325 الأصوات

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