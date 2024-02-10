فيديو | خداع بصري وليس سحرًا .. الكشف عن سر احتفالية أكرم عفيف أمام الأردن

عفيف يحتفل بطريقة مميزة

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خطف النجم أكرم عفيف الأنظار، بعد الهدف الذي سجله في نهائي كأس أمم آسيا 2023 في مرمى الأردن، وذلك بعد الاحتفال الذي قام به بعد تسجيله الهدف.

ويتقدم المنتخب القطري على نظيره الأردني بهدف دون رد، في المباراة المقامة حاليًا على ملعب استاد لوسيل، في نهائي كأس آسيا 2023.

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وسجل عفيف الهدف عن طريق ركلة جزاء حصل عليها، بعد عرقلة من عبد الله نصيب مدافع المنتخب الأردني داخل منطقة الجزاء، ليسددها أكرم على يمين يزيد أبو ليلى حارس النشامى.

وبعد أن سجل عفيف الهدف، قام باحتفال عن طريق إظهاره بطاقة بها صورته وهو يحتفل، ثم تغيرت لتتحول إلى حرف الـ S باللغة الإنجليزية، الأمر الذي فسره البعض بأنه يقصد زوجته.

ورفع أكرم عفيف رصيده إلى 6 أهداف في صدارة ترتيب هدافي كأس آسيا 2023، متساويًا مع العراقي أيمن حسين الذي يودع البطولة من دور الـ16.

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