فيديو | "برا يا فاشل!" .. الجماهير "تطرد" خالد العيسى في مشهد صادم رغم انتفاضة الأهلي

ثورة جماهيرية ضد رئيس النادي الأهلي..

في مشهد صادم.. انفجر جمهور الأهلي السعودي ضد خالد العيسى، رئيس مجلس إدارة شركة النادي "غير الربحية"؛ على هامش مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الوحدة.

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الأهلي فاز (1-0) على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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وانتشر مقطع فيديو؛ يظهر قطاع كبير من جمهور الأهلي وهو يردد "برا برا.. أطلع برا يا فاشل"؛ خلال مغادرة العيسى ملعب "الأمير عبدالله الفيصل" في مدينة جدة، والذي احتضن مباراة الأهلي والوحدة، مساء اليوم.

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وحاول عدد من رجال أمن الملعب، "منع" جمهور الأهلي من الوصول إلى رئيس ناديهم، أثناء مغادرته؛ حتى لا تتطور الأحداث بشكلٍ أكثر خطورة.

المثير في الأمر أن نتائج الأهلي، بدأت تتحسن بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة؛ حيث ارتقى الفريق إلى "المركز السادس" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، مع التأهل إلى دور "ثمن نهائي" النخبة الآسيوية.

ليس هذا فقط.. الفريق الأهلاوي يتصدر جدول ترتيب "منطقة الغرب" في مرحلة الدوري، ببطولة النخبة الآسيوية 2024-2025، برصيد 15 نقطة "العلامة الكاملة" من 5 مباريات؛ متفوقًا على عملاقي السعودية الهلال والنصر، صاحبي المركزين الثاني والثالث - على التوالي -.

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وبالرغم من ذلك.. تحمّل الجماهير الأهلاوية خالد العيسى؛ مسؤولية عدم تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بـ"الشكل المطلوب"، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، مع الاستغناء عن عددٍ من اللاعبين؛ مثل الجناح الفرنسي آلان سانت ماكسيمين.

وبعد "الخصخصة".. أصبح الرؤساء التنفيذيين في الأندية، بالإضافة إلى المدراء الرياضيين؛ هم أصحاب "القرارات العليا" في الصفقات واللاعبين المغادرين، مع صلاحيات أقل لرؤساء الشركات "غير الربحية".

جدير بالذكر أن بعض التقارير زعمت أن الأهلي يواجه صعوبة، في إجراء صفقات خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025؛ على الرغم من أن الألماني ماتياس يايسله يردد باستمرار بأنه قدم طلباته واحتياجاته، إلى مجلس الإدارة.