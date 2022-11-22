خاص| “لن تفوزوا” .. البليهي يكشف تفاصيل حواره مع ميسي

السعوديون أذاقوا واحدًا من أفضل لاعبي التاريخ الويل

دار سجال بين كل من المدافع السعودي علي البليهي وقائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي على هامش المعجزة الكروية التي حققها الأخضر في كأس العالم قطر 2022 بالفوز على الأرجنتين 2-1 لحساب دور المجموعات من المسابقة.

وسجل للسعودية كل من صالح الشهري وسالم الدوسري، بينما سجل للأرجنتين النجم ليونيل ميسي من علامة الجزاء.

وتحدث البليهي عقب المباراة بشكل خاص لـ"جول" عن كواليس ما دار بينه وبين ميسي.

وحينما سئل البليهي عن الحوار الذي دار بينه وبين ميسي قال: "لقد قلت له إنكم لن تفوزوا علينا!".

خاص - عدسة GOAL 🚨



علي البليهي @ali99i يكشف عن ما دار بينه وبين ليونيل ميسي في لقطته الشهيرة اليوم بعد الهدف؟ 🤔#المونديال_مع_جول | #الصقور | #FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/UgvVZYe5WA — موقع جول السعودي - GOAL (@GoalSA) November 22, 2022

لا تستغرب هذه الروح القتالية النادرة التي أظهرها البليهي ورفاقه، لقد جعل السعوديون العالم كله مجبرًا على احترامهم بعد الفوز على واحد من أقوى المرشحين للفوز بالبطولة.