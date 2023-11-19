فيديو | حُدد موعد اجتماعه بلاعبي الاتحاد .. مارسيلو جاياردو يصل جدة

المدرب الأرجنتيني سيخلف نونو سانتو في تدريب بطل السعودية

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وصل مدرب الاتحاد الجديد، مارسيلو جاياردو، مدينة جدة مساء اليوم الأحد لبدء مغامرته رسميًا مع الفريق، حيث سيخلف البرتغالي نونو سانتو.

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بطل دوري روشن كان قد أقال سانتو بسبب تراجع الأداء والنتائج والخلافات مع اللاعبين خاصة كريم بنزيما وعبد الرحمن عبود، وبعد تداول عدة أسماء في الإعلام أبرزها زين الدين زيدان وجوليان لوبيتيجي تم اختيار المدرب صاحب النجاحات الكبيرة مع ريفربليت.

الصحفي علاء سعيد نشر مقطع فيديو يُوثق وصول جاياردو وأفراد طاقمه الفني إلى جدة واستقباله من دومينجو سواريز المدير التنفيذي للنادي.

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وقد أشار سعيد عبر منصة إكس إلى أن المدرب الأرجنتيني سيجتمع مع اللاعبين يوم غدٍ في مقر النادي ومن المقرر أن يقود مرانه الأول معهم كذلك.

يُشار إلى أن الاتحاد لم ينجح في الفوز في آخر 5 مباريات من دوري روشن كما خسر مباراته الأخيرة في دوري أبطال آسيا وكانت أمام القوة الجوية العراقي وهي التي أطاحت بالمدرب سانتو.

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