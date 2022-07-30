فيديو | حمدالله يقود الاتحاد للانتصار وديًا على لوزيرن

الاتحاد ينتصر بهدف دون رد وديًا

حقق فريق نادي الاتحاد الفوز على نظيره لوزيرن السويسري بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت، خلال معسكر الفريق المقام بالنمسا.

وشهدت المباراة مشاركة طارق حامد، لاعب الوسط الذي انضم لصفوف العميد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادمًا من نادي الزمالك في صفقة انتقال حر.

وبدأ الاتحاد المباراة بتشكيل مكون من الآتي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

الدفاع: حمدان الشمراني، أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، عمر هوساوي، مهند الشنقيطي.

خط الوسط: طارق حامد، برونو هنريكي، إيجور كورونادو.

الهجوم: رومارينيو، عبد الرزاق حمد الله.

وسجل المغربي عبد الرزاق حمد الله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50 من زمن المباراة، عن طريق ركلة حرة، وضعها المهاجم بالرأس في المرمى.

وتسبب طارق حامد في ركلة جزاء بالدقيقة 30 من عمر المباراة، بعد عرقلة مهاجم فريق لوزيرن السويسري داخل منطقة الجزاء، قبل أن ينجح جروهي في التصدي لها.

وشهدت المباراة ارتداء أحمد حجازي لشارة القيادة لأول مرة من انضمامه لصفوف نادي الاتحاد.