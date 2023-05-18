فيديو | حلم خالد البلطان انتهى؟ .. نجم الشباب يهين زملاءه قبل ديربي النصر

تصريحات صادمة من نجم نادي الشباب

فاجأ خالد الغامدي، نجم نادي الشباب، الشارع الرياضي السعودي، بتصريحات صادمة ضد بعض من زملائه في الفريق الأول لكرة القدم.

الشباب خسر (0-1) أمام الوحدة، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023؛ ليتجمد عند النقطة 53 في المركز الثالث.

وقال الغامدي، ردًا على سؤال بشأن اقتراب ضياع فرصة حصول الشباب، على المركز الثاني في الدوري: "رئيس النادي خالد البلطان، فعل كل شيء، وحمل هذا الكيان على كتفيه".

وأضاف نجم نادي الشباب: "لو هناك دعم للبلطان، مثل أندية أخرى؛ لما جلس على بعض من أشباه اللاعبين، المتواجدين في الفريق حاليًا".

وسيفقد الشباب، فرصة الحصول على المركز الثاني رسميًا، حال تعادل أو خسر أمام نادي النصر، في الجولة 28 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وخسارة المركز الثاني؛ يعني عدم مشاركة الفريق الشبابي، في مسابقة كأس السوبر السعودي، وعدم التأهل إلى دوري أبطال آسيا، إذا فاز في الاستئناف، وحصل على الرخصة.