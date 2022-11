فيديو | حكم يركض لينجو بحياته في إسواتيني بسبب "يد الرب"

شهدت مباراة الجولة السابعة في دوري دولة إسواتيني بين مانزيني سي بيردز ومباباني هايلاندرز أحداثًا مثيرة للجدل تسببت في جذب الاهتمام للبطولة المغمورة.

جاء هذا بعد أن قام الحكم باحتساب هدفًا شاهد أغلب من في الملعب أنه قد جاء من لمسة يد، وتسبب في فوز أصحاب الأرض في المباراة فيما يشبه هدف الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا الذي برره الأخير بأن "يد الرب" هي التي أحرزته.

وبالرغم من أن المباراة كانت تخص مانزيني سي بيردز إلا أن أعدادًا كبيرة من جماهير هايلاندرز كانت حاضرة ولم يعجبها قرار الحكم.

وفور وقوع الموقف قاموا بالركض إلى داخل الملعب في محاولة للنيل من الحكم الذي ركض بكل ما يملك من سرعة للحفاظ على حياته ونفسه واحتمى في سيارة شرطة.

𝐑𝐄𝐅𝐄𝐑𝐄𝐄 𝐑𝐔𝐍𝐒 𝐅𝐎𝐑 𝐃𝐄𝐀𝐑 𝐋𝐈𝐅𝐄



Eswatini referee Mbongeni Shongwe had to run for dear life as Mbabane Highlanders fans stormed the field to 'deal with him'. pic.twitter.com/CvQCWorLMr