فيديو | حفيد موسوليني يُسجل في إيطاليا والجمهور يحتفل به بتحية مثيرة للجدل

حادثة جديدة مثيرة من الملاعب الإيطالية

نجح رومانو موسوليني في إحراز هدف الفوز الثمين لفريقه يوفي ستابيا على تشيزينا يوم أمس في مباراة الفريقين ضمن الجولة الـ18 من دوري الدرجة الثانية الإيطالي (سيري بي).

اللاعب هو نجل فلورياني موسوليني حفيد بينيتو موسوليني الذي حكم إيطاليا خلال الفترة من 1922 حتى 1943 ومؤسس الحركة الفاشية الإيطالية، والذي كان قد هُزم مع دول المحور في الحرب العالمية الثانية وأعدم في كومو في إبريل 1945.

رومانو، الذي يلعب كجناح وسط أيمن، انضم إلى يوفي ستابيا الصيف الماضي بالإعارة من لاتسيو، وقد خاض مع فريقه 18 مباراة في السيري بي صنع خلالها هدفًا واحدًا وسجل هدفه الأول في المباراة الأخيرة أمام تشيزينا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جمهور يوفي ستابيا لم يُقصر أبدًا في الاحتفال بهدف موسوليني، حيث احتفل به بتقليد التحية التاريخية لجده، وهو الأمر الذي أثار جدلًا كبيرًا في الأوساط الجماهيرية والإعلامية الإيطالية، كون تلك التحية ممنوعة في البلاد.

يُشار إلى أن أحد المشجعين لفريق رابيد فيينا في النمسا عوقب بالسجن لمدة 18 شهرًا بسبب قيامه بالتحية النازية في إحدى مباريات فريقه عام 2017.