فيديو| حساب تشيلسي الرسمي يتهكم.. كيف لم تحتسب هذه الكرة لمسة يد؟!

كرة مثيرة للجدل في مباراة تشيلسي ووست هام

تهكم الحساب الرسمي لنادي تشيلسي الإنجليزي على الكرة التي ارتطمت بيد لاعب وست هام توماس سوتشيك بينما لم يحتسبها الحكم لمسة يد.

وكتب الحساب الرسمي للنادي اللندني عبر تويتر: "سوتشيك قام بتصدٍ رائع أمام كونور جالاجير!".

وتناوبت التعليقات لتتهكم على قرار حكم اللقاء بعدم احتساب هذه اللقطة ركلة جزاء، أحد الحسابات كتب: "كيف لا تعد هذه كرة يد؟!".

وانتهت المباراة التي جمعت بين الفريقين اللندنيين بالتعادل بهدف لمثله ليتواصل مسلسل ترنح البلوز في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

افتتح تشيلسي التسجيل عن طريق البرتغالي جواو فيليكس قبل 10 دقائق من إدراك وست هام التعادل في الدقيقة 26 عن طريق إيميرسون بالمييري.