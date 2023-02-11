فيديو| حساب تشيلسي الرسمي يتهكم.. كيف لم تحتسب هذه الكرة لمسة يد؟!

أحمد مجديأحمد مجدي
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Kepa Arrizabalaga Chelsea complaining with refGetty Images
الدوري الإنجليزي الممتازتشيلسيوست هام

كرة مثيرة للجدل في مباراة تشيلسي ووست هام

تهكم الحساب الرسمي لنادي تشيلسي الإنجليزي على الكرة التي ارتطمت بيد لاعب وست هام توماس سوتشيك بينما لم يحتسبها الحكم لمسة يد.

وكتب الحساب الرسمي للنادي اللندني عبر تويتر: "سوتشيك قام بتصدٍ رائع أمام كونور جالاجير!".

وتناوبت التعليقات لتتهكم على قرار حكم اللقاء بعدم احتساب هذه اللقطة ركلة جزاء، أحد الحسابات كتب: "كيف لا تعد هذه كرة يد؟!".

وانتهت المباراة التي جمعت بين الفريقين اللندنيين بالتعادل بهدف لمثله ليتواصل مسلسل ترنح البلوز في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

افتتح تشيلسي التسجيل عن طريق البرتغالي جواو فيليكس قبل 10 دقائق من إدراك وست هام التعادل في الدقيقة 26 عن طريق إيميرسون بالمييري.

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