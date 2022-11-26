فيديو | حديث ودي بين وزير الرياضة وعبد الإله العمري بعد خطأ لقاء بولندا

الحالة النفسية للاعب الأخضر غير جيدة بالمرة

حرص الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ وزير الرياضة السعودي، على التحدث بكشل منفرد مع عبد الإله العمري لاعب وسط المنتخب السعودي، بعد الخطأ الذي وقع فيه خلال مباراة بولندا.

المالكي وقع في خطأ فادح، كلف المنتخب السعودي هدف ثاني، حيث استطاع روبرت ليفاندوفسكي أن يقطع الكرة منه أمام المرمى، لينفرد بمحمد العويس حارس الأخضر، ويسجل الهدف الثاني الذي أنهى على آمال الأخضر في تسجيل هدف التعادل.

ونشر الإعلامي بدر الحمد، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه الأمير عبد العزيز بن تركي، وهو يجلس مع عبد الإله المالكي.

"ارفع راسك يا عبدالإله" 🇸🇦



سمو وزير الرياضة @AbdulazizTF

وحديث مع لاعب المنتخب السعودي عبدالإله المالكي بعد مباراة #السعودية_بولندا



الثقة كبيرة، وكبيرة جدًا 💚 pic.twitter.com/84jqzM8AK4 — بدر الحمد (@BaderAlHamad5) November 26, 2022

وجلس وزير الرياضة السعودي يجلس مع عبد الإله المالكي، في محاولة منه لتخفيف الحزن والضغط عليه، خاصة وأنه ظهر بحالة نفسيه غير جيدة بعد انتهاء المباراة، لشعوره بأنه السبب في هزيمة الأخضر.

وتلقى المنتخب السعودي الهزيمة من نظيره البولندي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس العالم قطر 2022.