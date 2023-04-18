فيديو | حدثت في 2008 .. كريستيانو رونالدو يسعى للثأر من خسارته السابقة أمام الهلال

تامر أبو سيدو
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al nassr - al hilalGoal AR
النصركريستيانو رونالدودوري روشن السعوديانتقالاتخورخي سامباولي

النصر يُواجه الهلال مساء اليوم في الرياض

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يستعد كريستيانو رونالدو نجم النصر لمواجهة الهلال في مباراة مقدمة من الجولة الـ25 لدوري روشن السعودي مساء اليوم الثلاثاء، ولن تكون تلك هي المباراة الأولى للنجم البرتغالي أمام الزعيم.

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اللقاء دون شك سيكون الرسمي الأول بين رونالدو والهلال، لكن الطرفين سبق أن التقيا في مباراة ودية قبل 15 عامًا، وتحديدًا في اعتزال سامي الجابر أسطورة الهلال الذي أقيم في يناير 2008.

اللقاء انتهى بفوز الهلال 3-2 على مانشستر يونايتد الذي لعب بكامل نجومه، وقد سجل رونالدو أحد هدفيه.

رونالدو لن يسعى اليوم للفوز لحصد النقاط الكاملة فقط بل كذلك للثأر من تلك الخسارة الودية.

يُشار إلى أن النصر يتواجد ثانيًا في جدول الترتيب خلف الاتحاد في الصدارة بـ3 نقاط فيما يقبع الهلال في المركز الرابع بفارق 10 نقاط عن المتصدر.

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