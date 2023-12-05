فيديو | "حجازي لعب في سوريا وحديث خاص عن حمد الله المبهر" .. مدرب أوكلاند يثير دهشة الاتحاد

تصريحات مدرب أوكلاند استعدادًا لمواجهة الاتحاد في مونديال الأندية

أعرب الإسباني ألبيرت رييرا، المدير الفني لنادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي، عن إعجابه الكبير بفريق الاتحاد السعودي، قبل المواجهة المرتقبة في كأس العالم للأندية.

أوكلاند سيتي يواجه الاتحاد، يوم 12 ديسمبر الجاري، في مباراة الدور الأول من بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

رييرا أشار في تصريحات مع برنامج "أكشن مع وليد"، إلى أن العميد الاتحادي، فريق يجمع بين اللاعبين الشباب والخبرة، بالإضافة إلى النجوم العالميين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأعرب المدير الفني الإسباني، عن ثقته الكبيرة في مشاركة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، مع نادي الاتحاد أمام أوكلاند سيتي، على الرغم من إصابته الأخيرة.

وأشاد ألبيرت رييرا كثيرًا، بالنجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي الاتحاد؛ قائلًا: "لا أستطيع نطق اسمه بالشكل الصحيح؛ لكنه نجم مميز للغاية، ويضيف الحيوية لفريقه"، قبل أن يقدم معلومة خاطئة عن المدافع المصري أحمد حجازي، عندما ذكر أنه يملك خبرة كبيرة، بلعبه في سوريا.

وفي النهاية.. أكد رييرا على أن مباراة أوكلاند سيتي أمام الاتحاد، ستكون "11 لاعبًا ضد 11 لاعبًا"، متمنيًا أن يخرج فريقه من هذه المواجهة، وهو يشعر بالفخر، وربما مع الانتصار أيضًا، استغلالًا للضغوط التي سيعاني منها العميد، نظرًا لخوضه البطولة على أرضه.