فيديو | حتى الأطفال يسألون .. رد مربك من الهلال حول ضم ليونيل ميسي!

ربطت بعض التقارير خلال الفترة الماضية، بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ونادي الهلال، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وينتهي عقد ميسي مع نادي الهلال بنهاية الموسم الحالي مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، وسط أنباء حول عدم تجديد عقده مع الفريق.
وانتشر فيديو عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه طفل هلالي يسأل فهد المفرج مدير الكرة بنادي الهلال، عن موقف ناديه من التعاقد مع ليونيل ميسي.
المفرج كان مرتبكًا عندما رد على الطفل، حيث قال: "ماذا تتوقع؟"، ليرد الطفل: "إن شاء الله يأتي"، ليرد المفرج: "إن شاء الله"، رافضًا النفي أو التأكيد.
وكانت بعض التقارير قد أكدت على أن نادي الهلال قدم عرضًا فلكيًا لميسي من أجل إقناعه باللعب لنادي الهلال، وصلت قيمته إلى 600 مليون يورو.
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